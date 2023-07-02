Yıldırım ailesinin yaptırdığı cami açıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve ailesi tarafından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaptırılan Yıldırım Ailesi Cami ve Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Binali Yıldırım Mahallesi'nde 13 bin 558 metrekare alan üzerinde yapılan ve avlusuyla birlikte 2 bin 800 kişilik cami, 4-6 yaş Kuran kursu, millet bahçesi ve yönetim binası ile 300 günde tamamlandı. Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bu bir zarftır hasıl olan mazruftur, onun içinin doldurulmasıdır. İçi Müslümanlarla, bayrağını, toprağını, milletini, devletini seven evlatlarımızla dolacak. İklimini yaşadığım bu topraklara bir katkımız, eserimiz olsun istedik" dedi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in yaptığı duanın ardından cami açıldı.