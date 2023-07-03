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Giriş Tarihi: 3.7.2023

CHP’de kongre takvimi bugün başlıyor

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
CHP’de kongre takvimi bugün başlıyor
CHP'de büyük tartışmalara yol açan kongreler takvimi bugün mahalle delegelerinin seçim süreci ile başlıyor. İlçe kongrelerinde oy kullanma hakkına sahip olan mahalle delegeleri 30 Temmuz'a kadar belirlenecek. 28 Mayıs'tan bu yana istifa çağrıları ve değişim krizi ile boğuşan CHP'nin il kongreleri 15 Ekim'de tamamlanacak, ardından seçimli olağan kurultayın tarihi duyurulacak. Takvim kapsamında 5 Ağustos'ta başlayacak olan ilçe kongreleri 10 Eylül'de sona erecek. İl kongrelerinin başlama tarihi 16 Eylül, bitiş tarihi ise 15 Ekim olarak belirlendi.
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CHP’de kongre takvimi bugün başlıyor
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