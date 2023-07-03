İslahiye yeniden ayağa kalkıyor

6 Şubat depremlerinin ağır yıkıma yol açtığı Gaziantep'in İslahiye ilçesi küllerinden doğuyor. Depremin hemen ardından zemin etüdü çalışmaları ve uzman kurullar eşliğinde başlayan konut inşaatları son sürat devam ediyor. Birçok noktada çalışmaların sürdüğü ilçede 17 bloktaki 399 konutun hak sahiplerine teslimi için de geri sayım başladı. Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin net mesaj veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak" dedi.TOKİ eliyle devam eden çalışmalar kapsamında ilçeye 3 bin 421 yeni konutun kazandırılması planlanıyor. TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, "Bloklarımız yatay mimariye uygun olacak şekilde tasarlandı. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Hedefimiz tabii ki vatandaşlarımızın güvenle, huzurla, mutlulukla yaşayabileceği bir yaşam olanı oluşturmak. Konutlarımızı bir an önce tamamlamak için de tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.İslahiye'nin yanı sıra depremde büyük kayıpların yaşandığı Nurdağı ilçesi için de 7/24 mesai devam ediyor. TOKİ eliyle ilçede 2 bin 509 konutun inşası sürüyor. Yatay ve yöresel mimariye uygun olarak tasarlanan konutlar, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde hak sahiplerine kazandırılacak.Öte yandan afet bölgesindeki il ve ilçe başkanlarıyla Ankara'da gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Bakan Özhaseki, konutların teslimatına ilişkin heyecan verici bir açıklama yaptı. 11 ilde ilk etapta yaklaşık 180 bin ihale yapıldığını duyuran Özhaseki, "Bunların teslimatları ekim, kasım, aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız o yerlere gidip güvenli konutlarına kavuşacak" şeklinde konuştu.