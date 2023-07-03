İstanbul için seferberlik

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başta İstanbul'da 1994'teki belediyecilik ruhu için seferberlik başlatıldı. İstanbul için özel reçete hazırlandı. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'un yeniden fethedilmesi ve şahlanış döneminin başlamasının şifreleri vatandaş tarafından alınacak. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından başlatılan ve bir aydır devam eden seçmen memnuniyeti anketi çalışması bayram boyunca sürdü. AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini sordu. Bir aylık çalışmanın raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Seçmen memnuniyeti anketine göre yol haritası çizilecek. AK Parti'ye doğru bir adım atana partililer koşarak gidecek. İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik hiç kimseyi bırakılmayacak.Hedef İstanbul'un 39 ilçesinde de birinci parti olmak. Bu kapsamda zafer sarhoşluğuna kapılmadan milletle teşkilat arasındaki gönül köprüleri sağlamlaştırılacak. İstanbul Teşkilatına uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayın, ilçelerde 24 belediyeden 19 belediyeye düştük" demişti. Erdoğan'ın bahsettiği AK Partili belediyelerin yönetiminde olan Beyoğlu, Çatalca, Eyüpsultan, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde Mayıs 2023 seçimlerinde yaşanan oy kaybının telafi edilmesi için özel çalışma yapılacak. Bu 5 ilçede neden oy kaybı yaşandığının hesabı yapılacak, neden ve niçin bu noktaya gelindiği araştırılacak. Eksiklikler giderilecek. Vatandaşlar Türkiye Yüzyılı hedeflerine ısındırılacak ve onları inandıracak adımlar atılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "1994 ruhunu tekrar dirilterek şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz" sözü üzerine İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Aydın CHP'li 11 büyükşehirin 4 yıllık hizmet ve eser siyasetindeki performansları mercek altına alındı. 2019'da seçmene verilen vaatlerin hangilerinin yapılıp yapılmadı, algı belediyeciliğinin karnesi vatandaşa tek tek anlatılıyor.