İsyan bayrağını açtı

Bolu Anıt Park önünden, "Değişime bir adım da sen at" sloganıyla bugün Ankara yürüyüşüne başlayacak olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, attığı adımdan geri dönmeyeceğini açıkladı."Değişim" tişörtü ile başlayacak ve 10 günde CHP Genel Merkezi'ne ulaşacak yürüyüş öncesi açıklama yapan Özcan, "Bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için yapıyorum. Bana bir de yürümemem için özel adamlar gönderiyorlar. Göndermeyin kardeşim" açıklamasında bulundu. CHP'de kurultay sürecinin başladığı günde eylemini başlatan Özcan, kendisine vazgeçmesi için birileri aracılığı ile "siyasi rüşvet" teklif edildiğini belirterek şunları söyledi:Belki Genel Başkan adayı olacağım. Ama o tedbir orada durduğu sürece benim seçilme hakkımı elimden alıyorsun. Adaletten bahsediyorsun. Ondan sonra da çevrenden bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor. Yürüyüşten vazgeçmem için, değişik makamlar, mevkiler için.Bu partinin Sorosçulara, emperyal güçlere, 10 Aralıkçılara teslim edilmemesi için de elimden ne geliyorsa yapma konusunda kararlıyım.Sayın genel başkan, 'yarın itibariyle ben görevimden istifa ediyorum. Olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum, tüzüğü demokratik bir hale getirmek için arkadaşlarım bir çalışma yapıyorlar. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorum. Ve kurultayda aday olmayacağım' dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar. İnceldiği yerden de kopar.