İzmir’de mahkemeden örnek karar! Hobi bahçelerine göz yumulmayacak

SON YILLARIN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Son yıllarda ülkenin önemli bir gündem maddesi haline gelen toprak ve su kaynaklarının azalması konusunda verimli tarım arazilerinin bölünerek üzerine küçük parsellerde prefabrik ev yapılmasının yolunu açan uygulamaların çoğaldığına dikkat çeken İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri her ne kadar bu tür uygulamalara karşı cezai işlem yapılsa da bozulan arazilerdeki yıkım süreçleri ve eski verimli tarım arazisi haline dönmelerinin uzun yıllar aldığına dikkat çekti. Ayrıca söz konusu hisselerin birbirine defalarca satış yapılması nedeniyle kanuna ilk muhalefet eden kişilerin araziyi çoktan satması nedeniyle hukuki ve mali yükümlülüklerden kurtulduğuna dikkat çeken yetkililer cezai işlemlerle hisseleri son alan kişilerin uğraşmak zorunda kaldığını dolayısı ile büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.