CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından parti içindeki değişim sesleri giderek yükseliyor. Eski MYK üyeleri ardı ardına değişim çağrılarında bulunurken, Kılıçdaroğlu liderliğine bir tepki de CHP Kahta İl Başkanı Neşet Gül'den geldi. Gül değişimin gerekli olduğunu dile getirerek koltuk sevdası ile hareket edildiğini kaydetti. 'Bizimkiler mezara bile koltukla gitme sevdasında' ifadelerini kullanan Gül, "Yetmişini devirmiş siyasetçiler koltuğu bırakmamak için kırk takla atıyor. Bizimkiler mezara bile koltukla gitme sevdasında! Bu tutuculuk, doğa yasasına karşı direniş nereye kadar? 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyen düşünür, bizimkileri görse ne derdi?