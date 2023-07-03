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Giriş Tarihi: 3.7.2023

Ömer Çelik’ten ‘şuursuz ifadelere’ sert çıkış

ANKARA
Ömer Çelik’ten ‘şuursuz ifadelere’ sert çıkış
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa'da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır" mesajını paylaştı.
Ömer Çelik, paylaşımının devamında da "Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetli ve ahlaki temele dayanan insani yaklaşımı ile başka ülkelerin sömürgecilik, ırkçı şiddet ve insani dramlarla dolu politikalarını yan yana getirmek bir provokasyondur. Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Ömer Çelik’ten ‘şuursuz ifadelere’ sert çıkış
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