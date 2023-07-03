Pençe-Kilit’te 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya paylaşımında, "Gücünü asil milletimizden alan TSK, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İstanbul Emniyeti'nin 13 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarla PKK/KCK-YPG/PYD üyesi 9 kişi gözaltına alındı.