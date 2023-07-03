Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi

Hatay'ın Antakya ilçesi 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük hasarı gördü. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ve yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Uydu görüntüleri Antakya'nın aralık, şubat ve nisan aylarındaki halini gözler önüne serdi. Yürekleri burkan görüntülerde Antakya'ya kuş bakışı bakıldığında binlerce binanın yerle bir olduğu açıkça görülüyor. Deprem sonrası yıkılan binaları görmenin kendilerini üzdüğünü dile getiren Hasan Delek, "Burada arkadaşlarım vardı, esnafım. Arkadaşım bu binada oturuyordu ve kendi, eşi, babası vefat etti. 2 tane de engelli çocuğu enkaz altında kaldı. Gördüğümüzde bir tuhaf geliyor. Buraların depremden yıkıldığına inanamıyor insan" ifadelerini kullandı.Asrın felaketinde 2 kardeşini kaybettiğini belirten Ahmet Ergüvenoğlu, " 23 yaşındayım ve 20 yılım burada geçti. Çok üzücü buraları böyle görmek, 2 kardeşimi depremde kaybettim" şeklinde konuştu.