Yaptıklarının suç olduğunu biliyorlardı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişiminde Sakarya'da meydana gelen olaylara ilişkin haklarında beraat kararı verilen bazı sanıklar yönünden delillerin yeniden değerlendirilmesi yönünde karar vererek, darbeye yardım suçundan ceza verilen sanıkların durumunun darbeye iştirak olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Ceza Dairesi, 18 sanığın konumları, rütbeleri ve mesleki tecrübeleri itibariyle gelen emir mesaj içeriğinin açıkça suç teşkil etmesi nedeniyle yerine getirilmesinin cezai sorumluluk doğuracağını bilebilecek durumda olduğunu kaydederek beraati bozdu.