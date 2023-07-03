Haberler Gündem Haberleri Yayman: Halkın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 3.7.2023 11:39

Yayman: Halkın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bayramda vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinlemeye devam etti. Asrın felaketinin yaşandığı Hatay’da bir an olsun ayrılmayan Milletvekili Yayman, “Çalışmalarımızı masada değil halkın yanında sürdürüyoruz. Halkın hizmektarı olmaya devam edeceğiz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yayman: Halkın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz

Halkın hizmetkarı olmanın vatandaşın yanında, evinde, bahçesinde bir arada olmaktan geçtiğini dile getiren Yayman, Hassa ve Kırıkhan'da cadde ve sokakları gezerek vatandaşlarla kucaklaştı.

Milletvekili Yayman 1 yıl içinde Hatay'ın ayağa kalkacağını ve vatandaşlara yeni konut-işyerlerinin teslim edilmeye başlanacağını dile getirdi.

EN YÜCE MAKAM VATANDAŞIMIZIN GÖNLÜDÜR

Hatay'da her türlü çalışmayı vatandaşın faydalanması için yaptıklarını belirten Milletvekili Yayman, "Bizim için milletvekilliği ve başkanlık makamları geçicidir. Bizim için en yüce makam yüce Türk milletinin gönlüdür. Biz gönüller yapmaya geldik. Hat kayımız ayağa kalkana kadar burada olacağız ve bir yere gitmeyeceğiz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yayman: Halkın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA