Yayman: Halkın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz

EN YÜCE MAKAM VATANDAŞIMIZIN GÖNLÜDÜR

Hatay'da her türlü çalışmayı vatandaşın faydalanması için yaptıklarını belirten Milletvekili Yayman, "Bizim için milletvekilliği ve başkanlık makamları geçicidir. Bizim için en yüce makam yüce Türk milletinin gönlüdür. Biz gönüller yapmaya geldik. Hat kayımız ayağa kalkana kadar burada olacağız ve bir yere gitmeyeceğiz" diye konuştu.