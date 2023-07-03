Yayman: Halkın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz

Halkın hizmetkarı olmanın vatandaşın yanında, evinde, bahçesinde bir arada olmaktan geçtiğini dile getiren Yayman, Hassa ve Kırıkhan'da cadde ve sokakları gezerek vatandaşlarla kucaklaştı.
Milletvekili Yayman 1 yıl içinde Hatay'ın ayağa kalkacağını ve vatandaşlara yeni konut-işyerlerinin teslim edilmeye başlanacağını dile getirdi.
EN YÜCE MAKAM VATANDAŞIMIZIN GÖNLÜDÜR
Hatay'da her türlü çalışmayı vatandaşın faydalanması için yaptıklarını belirten Milletvekili Yayman, "Bizim için milletvekilliği ve başkanlık makamları geçicidir. Bizim için en yüce makam yüce Türk milletinin gönlüdür. Biz gönüller yapmaya geldik. Hat kayımız ayağa kalkana kadar burada olacağız ve bir yere gitmeyeceğiz" diye konuştu.