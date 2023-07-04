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Giriş Tarihi: 4.7.2023 10:01

6 yıldır FETÖ’den aranan eski rektör tedaviye geldiği hastanede yakalandı

İzmir’de 6 yıldır FETÖ'den hakkında yakalama kararı olan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için geldiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nde polisler tarafından yakalandı. Hoşcoşkun’un tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
6 yıldır FETÖ’den aranan eski rektör tedaviye geldiği hastanede yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 6 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bugün tedavi amaçlı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

Polis ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun'un, rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi olacağı, bu sürede polislerin refakat edeceği öğrenildi. Hoşcoşkun'un tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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6 yıldır FETÖ’den aranan eski rektör tedaviye geldiği hastanede yakalandı
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