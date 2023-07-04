AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan Soyer ve CHP’li yöneticilere ’Troll’ çıkışı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilen 40 arıtmanın çevre izin belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Bakanlık Büyükşehir Belediyesine 5 milyon lira para cezası kesti. Türkiye, İzmir'de yaşanan çevre skandalını SABAH gazetesinin manşetine taşıdığı haberle öğrendi. Yaşananlara tepki gösteren AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibini çevre yüzsüzü olarak nitelendirdi. Skandalın patlak vermesi ile köşeye sıkışan Soyer yaşananları trol saldırısı olarak nitelendirdi. Soyer'in açıklamalarına AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan yanıt geldi.
GERÇEKLERİ TROLL DİYEREK GÖLGELEYEMEZLER
Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "Bunun sonu yok… Gerçekleri, 'Troll' diyerek gölgeleyemezler! İzmir'de CHP'li yöneticilerin 'mazeret üretme ve halı altına süpürme siyaseti" aldı başını gitti. Körfezi temizleyemez, şehri kötü kokuya tutsak ederler; Vatandaş tepki gösterince de 'Trol' diyerek hakaret ederler! Arıtma, alt yapı işini beceremezler; sivrisinek popülasyonu tavan yapar, haşarat tüm şehri kuşatır; onlara göre yine troller sahnededir. Sanki İzmirliler, İzmir'de yaşamıyor! Ya da ne yaşadığını bilmiyor, sorunları görmüyor! Bu kokuyu burunları duymuyor; evlerini, işyerlerini su basmıyor. Sanki bu sinekler, İzmirlilerin uykusunu kaçırmıyor! CHP'li yerel idarenin; bu şehrin insanlarına kör, sağır, dilsiz muamelesi yapıp, aldığı her tepkiyi 'trollerin işi' diyerek geçiştirmeye çalıştığı gün gibi ortada. Sorunlar çığ gibi büyüdükçe, zamanları daraldıkça; suç bastırma, top yuvarlama, körebe oynama eğilimleri de arttı. Son olarak; İzmir Milletvekilimiz Şebnem Bursalı'nın arıtma sorununa yönelik eleştirileri yankı bulunca da 'Trollerin işi" diyenlere tavsiyemiz; önce kendilerini gözden geçirmeleridir. Eleştiriye açık olmaları, sorunların kaynağına inerek kalıcı çözümler üretmeye çabalamalarıdır. Kaldı ki; görevleri de budur. İzmirlilerin kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk bunu gerektirir." İfadelerine yer verdi.
VATANDAŞTAN GELEN SİVRİSİNEK ŞİKAYETLERİNİ DE TROLL SALDIRISI OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
Saygılı'nın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Soyer ve ekibine tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vatandaşlardan gelen pis koku ve sivrisinek sorununu görmezden gelmiş geçtiğimiz günlerde katıldığı Halk TV'deki canlı yayında gazetecilerin sorusu üzerine sivrisinek şikayetlerini troll saldırısı olarak nitelendirmişti. Soyer'in kentte yaşanan sivrisinek şikayetlerini görmezden gelip trol saldırısı olarak nitelendirmesi büyük tepki çekmişti.