AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan Soyer ve CHP’li yöneticilere ’Troll’ çıkışı

GERÇEKLERİ TROLL DİYEREK GÖLGELEYEMEZLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "Bunun sonu yok… Gerçekleri, 'Troll' diyerek gölgeleyemezler! İzmir'de CHP'li yöneticilerin 'mazeret üretme ve halı altına süpürme siyaseti" aldı başını gitti. Körfezi temizleyemez, şehri kötü kokuya tutsak ederler; Vatandaş tepki gösterince de 'Trol' diyerek hakaret ederler! Arıtma, alt yapı işini beceremezler; sivrisinek popülasyonu tavan yapar, haşarat tüm şehri kuşatır; onlara göre yine troller sahnededir. Sanki İzmirliler, İzmir'de yaşamıyor! Ya da ne yaşadığını bilmiyor, sorunları görmüyor! Bu kokuyu burunları duymuyor; evlerini, işyerlerini su basmıyor. Sanki bu sinekler, İzmirlilerin uykusunu kaçırmıyor! CHP'li yerel idarenin; bu şehrin insanlarına kör, sağır, dilsiz muamelesi yapıp, aldığı her tepkiyi 'trollerin işi' diyerek geçiştirmeye çalıştığı gün gibi ortada. Sorunlar çığ gibi büyüdükçe, zamanları daraldıkça; suç bastırma, top yuvarlama, körebe oynama eğilimleri de arttı. Son olarak; İzmir Milletvekilimiz Şebnem Bursalı'nın arıtma sorununa yönelik eleştirileri yankı bulunca da 'Trollerin işi" diyenlere tavsiyemiz; önce kendilerini gözden geçirmeleridir. Eleştiriye açık olmaları, sorunların kaynağına inerek kalıcı çözümler üretmeye çabalamalarıdır. Kaldı ki; görevleri de budur. İzmirlilerin kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk bunu gerektirir." İfadelerine yer verdi.