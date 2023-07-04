Haberler Gündem Haberleri AK Partili Özgür Hızal: Tunç Soyer, ilçemize saygısızlık yapıyor
Giriş Tarihi: 4.7.2023 15:37

AK Partili Özgür Hızal: Tunç Soyer, ilçemize saygısızlık yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, İzmir’in Aliağa ilçesine yeni otobüs hattı için önerisi UKOME’de reddedilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Hızal, kararı savunarak Soyer için “Aliağalılara sormadan karar alan Büyükşehir Belediyesi ilçemize saygısızlık yapıyor. Faaliyet gösteren minibüs hatları ulaşım ihtiyacını fazlasıyla gideriyor” dedi.

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AK Partili Özgür Hızal: Tunç Soyer, ilçemize saygısızlık yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir'in Aliağa ilçesine yeni otobüs hattı için bir planlama yaptı. Soyer'in otobüs hattı önerisi ise 22 Haziran'da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda merkezi yönetime bağlı katılımcıların yanı sıra Aliağa Belediyesi'nin de karşı oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yolumuza çok taş koydular, böylesini biz de hiç görmemiştik! Aliağa'da ESHOT'un yeni otobüs hattı önerisi UKOME'nin oy çokluğuyla reddedildi. Bilinsin ki, biz halkın makamıyız. Bizim adımlarımız, halkın adımlarıyla birdir. Takdir, Aliağalılar ve İzmirlilerindir." dedi.

"MİNİBÜS HATLARI ULAŞIM İHTİYACINI FAZLASIYLA GİDERİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, Soyer'in sosyal medyadan yaptığı açıklamasına tepki gösterdi. Hızal, Soyer'in Aliağalılara sormadan karar aldığını ifade edip EKOME'nin kararını savundu.

Hızal sosyal medyadan "Aliağalılara sormadan karar alan Büyükşehir Belediyesi ilçemize saygısızlık yapıyor. Faaliyet gösteren minibüs hatları ulaşım ihtiyacını fazlasıyla gideriyor. Güzergâhta 2 ayrı ESHOT hattı da mevcut. (835 ve 837) Kendi ekiplerine danışsalar yeterli bilgiye ulaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

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AK Partili Özgür Hızal: Tunç Soyer, ilçemize saygısızlık yapıyor
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