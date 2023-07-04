AK Partili Özgür Hızal: Tunç Soyer, ilçemize saygısızlık yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yolumuza çok taş koydular, böylesini biz de hiç görmemiştik! Aliağa'da ESHOT'un yeni otobüs hattı önerisi UKOME'nin oy çokluğuyla reddedildi. Bilinsin ki, biz halkın makamıyız. Bizim adımlarımız, halkın adımlarıyla birdir. Takdir, Aliağalılar ve İzmirlilerindir." dedi.