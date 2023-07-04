AK Partili Özgür Hızal: Tunç Soyer, ilçemize saygısızlık yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir'in Aliağa ilçesine yeni otobüs hattı için bir planlama yaptı. Soyer'in otobüs hattı önerisi ise 22 Haziran'da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda merkezi yönetime bağlı katılımcıların yanı sıra Aliağa Belediyesi'nin de karşı oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yolumuza çok taş koydular, böylesini biz de hiç görmemiştik! Aliağa'da ESHOT'un yeni otobüs hattı önerisi UKOME'nin oy çokluğuyla reddedildi. Bilinsin ki, biz halkın makamıyız. Bizim adımlarımız, halkın adımlarıyla birdir. Takdir, Aliağalılar ve İzmirlilerindir." dedi.
Hızal sosyal medyadan "Aliağalılara sormadan karar alan Büyükşehir Belediyesi ilçemize saygısızlık yapıyor. Faaliyet gösteren minibüs hatları ulaşım ihtiyacını fazlasıyla gideriyor. Güzergâhta 2 ayrı ESHOT hattı da mevcut. (835 ve 837) Kendi ekiplerine danışsalar yeterli bilgiye ulaşacaklardır" ifadelerini kullandı.