Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25'i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25'lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin. Çocuğunun ihtiyacı dolayısıyla olur" dedi.



Bakan Tunç'tan kira açıklaması: "Kira artışı yüzde 25'i geçemez" | Video

Kira anlaşmazlıkları ile ilgili davaların sorulması üzerine Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor.

Bakan Tunç site aidatıyla ilgili bir çalışmanın henüz mevcut olmadığını söyledi.