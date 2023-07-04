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Giriş Tarihi: 4.7.2023 12:17 Son Güncelleme: 4.7.2023 12:45

Bakan Tunç’tan kira açıklaması: Kira artışı yüzde 25’i geçemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz" dedi.

Bakan Tunç’tan kira açıklaması: Kira artışı yüzde 25’i geçemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25'i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25'lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin. Çocuğunun ihtiyacı dolayısıyla olur" dedi.

Bakan Tunç'tan kira açıklaması: "Kira artışı yüzde 25'i geçemez" | Video

Kira anlaşmazlıkları ile ilgili davaların sorulması üzerine Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor.

Bakan Tunç site aidatıyla ilgili bir çalışmanın henüz mevcut olmadığını söyledi.

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Bakan Tunç’tan kira açıklaması: Kira artışı yüzde 25’i geçemez
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