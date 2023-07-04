CHP toz duman! Baba oğlul kavgası büyüyor

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hezimete uğrayınca CHP'liler tarafından istifa etmesi yönünde çağrılar dillendirilmeye başlandı. Kılıçdaroğlu ise "Partide değişime gidiyorum" mesajı vererek ilk olarak Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) isimleri değiştirdi. Ardından danışmanlarını görevden aldı ancak CHP içinde değişim talebi daha da arttı. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren kimi isimler seslerini daha yüksek perdeden dile getirip CHP'nin genel başkanlığı için değişim çağrılarında bulunmaya başladı.

İMAMOĞLU DEĞİŞİME DAVET SİTESİ AÇTI

Genel başkanlık yarışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bazı isimlerin adı dillendirilmeye başladı. Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağına yönelik açıklamalarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun bir dönem 'oğlum'dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP'nin genel başkanlığında "değişim" için fiili adımlar da atmaya başladı.

Değişim manifestosu adı altında bir açıklama yapması beklenen İmamoğlu'nun iktidaricindegisim.org sitesi de yayına girdi. Sitede CHP içinde değişim gerektiği vurgulanarak "Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır. Muhalefetteki değişim ve dönüşüm süreci, toplumun tüm kesimlerinin ortak geleceğine destek olacaktır. Bu mecra, "Nasıl bir Türkiye, nasıl bir CHP, nasıl bir siyaset, nasıl bir muhalefet?" sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarlanmıştır. Zira demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri korumak ve refahı artırmak sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda seçmenlerin de görevidir. Bu nedenle değişim sürecinde her coğrafya ve katmandan vatandaşımızın sesine kulak vermeyi, onların talep ve isteklerini siyasal zemine taşımayı olmadan olmaz bir görev kabul ediyoruz" denildi.

"DERTLERİ NE İSTANBUL NE DE PARTİ YOLDAŞLARI. KİŞİSEL İKBAL VE İHTİRAS…"

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sosyal medyadan İmamoğlu'nun değişim talebiyle ilgili adımlarına ilk yorum olarak dün "İstanbul'u okumayı değil O'nun üzerinden meydan okumayı tercih edenler; önce iktidara şimdi de kendi parti iktidarına meydan okuyorlar. Dertleri ne İstanbul ne de partisine gönül vermiş samimi yoldaşları. Kişisel ikbal ve ihtirasın uzun ömürlü olduğu görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇİ SİYASİ ÇEKİŞMELERLE ENERJİ VE DİKKAT KAYBEDEN…"

Türkyılmaz, İmamoğlu'na tepkisini bugün şöyle devam ettirdi: "İstanbul için 'değişim' beklentisi artık güçlü bir toplumsal talebe dönüşmüştür. Kendisine verilen yetkiyi İstanbul'a hizmet için kullanmayarak parti içi siyasi çekişmelerle enerji ve dikkat kaybeden İBB yönetimi acilen asli görevine dönmelidir."

GÖNDERMEDE BULUNDU: " 'HAYIRDIR SİZ HAYIRDIR' "

Ayrıca İmamoğlu, sosyal medyadan internet sitesinin linkini paylaştı. İmamoğlu paylaşımında "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" dedi. Türkyılmaz İmamoğlu'nun bu sosyal medya paylaşımına da göndermede bulunarak " 'Hayırdır, siz hayırdır!' " ifadelerini paylaştı.