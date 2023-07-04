CHP’de değişen bir şey yok! Parti içi demokrasi yine sınıfta kaldı

Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı karşısında ağır bir yenilgi alan CHP önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının ön seçimle belirleneceğini duyurdu.

2 MAHALLEDE SANDIK BAŞINA GİDİLECEKTİ

Bu kapsamda İzmir'de mahalle delege seçimleri de dün itibariyle start aldı. İlçe başkanlığı tarafından açıklanan seçim takvimine göre Bornova'da Birlik Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde parti üyelerinin 3 Temmuz'da sandık başına gideceği duyuruldu. Birlik Mahallesi'nde 'uzlaşı liste' kararı alınırken üyeler sandık başına geçti.

YILDIRIM BEYAZIT'TA 'LİSTE' KRİZİ!

Bornova Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ise iddiaya göre CHP ilçe başkanının dayatması krize neden oldu. Edinilen bilgiye göre CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın desteklediği Bornova Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ercan Kahya, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ortak listeden mahalleliler tarafından çıkarıldı.

Kaya'nın yer almadığı listeyi gören CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Kahya'nın çıkarılmasına tepki gösterdi. Ardından da delege seçimlerini iptal etti. Çapın'ın mahallelinin istememesine rağmen Kahya'da diretmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'CHP parti içi demokraside yine sınıfta kaldı. İlçe Başkanı mahallelinin kararına saygı göstermek yerine delege seçimlerini iptal etmeyi tercih etti. CHP yine aynı CHP. Değişen bir şey yok." yorumlarına neden oldu.