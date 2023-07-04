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Giriş Tarihi: 4.7.2023 09:59

DEAŞ’a şafak vakti operasyon

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
DEAŞ’a şafak vakti operasyon

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipleri, operasyon için harekete geçti.

SORGULANIYORLAR

Şafak vakti özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DEAŞ’a şafak vakti operasyon
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