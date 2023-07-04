Değişim tartışmalarına yine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu’ndan seçmeni kızdıracak sözler

"BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"

Ne ben tek başıma 25 milyon kişiyi namuslu davama kattım ne CHP kattı. Ne mutlu bize ki 25 milyon kişi haksızlık karşısında susmama inancımızın koalisyonunda olmak istediler. Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz.



Bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsınız tek başıma karşınıza dikilirim. 25 milyona dokundurtmam. 25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değil. Hakkın yanında olanlar 25 milyon kişiyiz biz.

"GÖREVİM SAYIYI ARTIRMAK"



Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden bu sayıyı artıracak süreci yönetmektir."