İçişleri Bakanı Yerlikaya: Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

HAZİRAN'DA 65 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Haziran ayında teröre karşı 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda 65 terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı, 112 kişi tutuklandı.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamıza ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.