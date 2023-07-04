Son dakika: Bestler-Dereler’de teröristlere darbe! İşte saniye saniye o anlar;

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Son Dakika: Bestler-Dereler'de teröristlere darbe | Video

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın seçkin birlikleri Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.