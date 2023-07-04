Tanju Özcan, Ankara’ya ‘değişim’ yürüyüşü başlattı: Kılıçdaroğlu’nu indirmeye gidiyorum

CHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Atatürk Anıtı önünden CHP Ankara Genel Merkezi önüne kadar 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrısında bulunan Özcan, Atatürk Anıtı'nda kendisini bekleyen kalabalığın yanına Atatürk'ün otomobilinin replikası ile geldi. Kalabalığı selamlayan Özcan, sözlerine Atatürk'ten özür dileyerek başlayarak, "Atam, maalesef kurduğun Cumhuriyet'e, koyduğun ilkelere yeterince sahip çıkamadık. Ben bundan dolayı tüm içtenliğimle senden özür diliyorum" dedi.Özcan şöyle devam etti: "Hatta gaflet içindeki CHP yönetimi, partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçulara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor. Hatta benim gibi Atatürkçüleri, samimi Atatürkçüleri partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. İstiyorlar ki CHP, Atatürkçü gömleğini çıkartsın." Yürüyüşünü, başarısız olduğu halde Atatürk'ün koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu indirmek için yaptığını kaydeden Özcan, "Bu yürüyüşü, partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için gerçekleştiriyorum" dedi. Konuşmasının ardından kravatını ve ceketini çıkartan Özcan, 10 gün sürecek yürüyüşüne başladı.