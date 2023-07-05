Bakan Güler: Stoltenberg’in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Güler'in açıklamaları paylaşılarak, "Sn. Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk. Genel Sekreter Stoltenberg'i kutluyor, ittifak için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER: "Sn. Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk. Genel Sekreter Stoltenberg'i kutluyor, ittifak için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz."— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2023
MINISTER OF NATIONAL DEFENCE YAŞAR GÜLER: 'We… pic.twitter.com/rSbjBYSKEO