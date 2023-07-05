Bakan Güler’den NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e tebrik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi sosyal medya hesabından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg hakkında tebrik mesajı yayınladı.
Bakan Güler, "Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk. Genel Sekreter Stoltenberg'i kutluyor, ittifak için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Sn. Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk. Genel Sekreter Stoltenberg'i kutluyor, ittifak için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz."— Yaşar Güler (@yasargulertc) July 5, 2023