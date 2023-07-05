DEAŞ’a şafak operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 7 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti özel harekât timlerinin desteğiyle kent merkezinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekât timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.