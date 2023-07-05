Haziranda 65 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, haziran ayında kırsalda ve şehirlerde teröre karşı 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 8'i ölü, 16'sı teslim, 41'i sağ olmak üzere toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar ile 16 terör eylemi engellendi. Terör örgütlerine ait 38 sığınak/barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken 39'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 51 silah, 70 el bombası, 24 mayın/EYP, 3 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere toplam 313 kilogram patlayıcı ile çeşitli çap ve ebatlarda 6 bin 937 mühimmat ele geçirildi. 418 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 112 şüpheli ise tutuklandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında, "Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamıza ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.