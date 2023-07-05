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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Hizmet puanları artırılacak

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Hizmet puanları artırılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, asrın felaketinden etkilenen illerde görev yapan öğretmenlerin, burada devam etmeleri halinde hizmet puanlarının artırılacağını duyurdu. Önceki gün yayınlanan atama ve yer değişikliği takviminin açıklandığını hatırlatan Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği taleplerine öncelik verdiklerini belirterek, "İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakâr arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Hayırlı olsun herkese" dedi.
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Hizmet puanları artırılacak
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