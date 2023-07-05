İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız'dan itiraf gibi açıklama! "Aday sıraları satıldı" iddialarıyla ilgili konuştu: Nasıl girdiler bilmiyorum...

İYİ Parti kurucularından ve partide Meral Akşener'in en güvendiği isimlerden olan Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile, partiden istifa ettiğini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

"ÖMRÜ HAYATIMDA GÖRMEDİM"

'İYİ Parti'de aday sıraları satıldı' iddiasıyla ilgili konuşan Taylan Yıldız "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim parti kurucusuyum. Görmedim, ismini de bilmem. Partideki birçok insanın da tanımadığına eminim, yemin edebilirim." dedi.

"NASIL GİRDİLER BİLMİYORUM"

Taylan Yıldız söz konusu isimlerin listelere nasıl girdiğiyle ilgili olarak "Siz söyleyin ben bilmiyorum nasıl girdi. Hangi tabandan oy alarak girdi oraya ben bilmiyorum. Sonuçta olay 'Taylan Yıldız milletvekili gösterilmedi' olayı değil. Olay sistemsel bir sorun. Bugün CHP listelerinden de birçok vicdanı yaralayan isimler oralarda var. Ben bunu genç arkadaşlarımdan duyuyorum. Siz bunu bir insanın iki dudağı arasında bırakırsanız, o insana yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur." ifadelerini kullandı.