İzmir suya zamda rekora koşuyor

Geçtiğimiz yıl Elektrik fiyatlarındaki artışı bahane ederek içme suyu tarifelerine TÜİK tarafından her ay açıklanan üretici fiyat endeksi oranında zam yapan Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü, Ağustos ayında da bu güne kadar yaptığı zamlara bir yenisini daha ekleyecek.

YÜZDE 6.50 ORANINDA ZAM

TÜİK tarafından açıklanan aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne göre İzmir'de içme suyunda yüzde 6,5'luk fiyat artışı yapılacak. Zamlı tarife Ağustos ayı faturalarına yansıyacak.

SUYUN TON FİYATI 21 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Böylece İzmir'de konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde ton başına uygulanan ücret 21 liranın üzerine çıkacak.

MEVCUT TARİFE

İzmir'de şu ana konutlarda 0-10 metreküp su bedeli 20 lira 08 kuruş, 11-20 metreküp su bedeli 25 lira 67 kuruş, 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise ton başına 48 lira 07 kuruş ücret ödeniyor. Konut dışı aboneliklerde ise 0/10 metreküp tüketimlerde ton başına 40 lira 15 kuruş ücret alınıyor.