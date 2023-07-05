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Giriş Tarihi: 5.7.2023 17:19

İzmir suya zamda rekora koşuyor

Geçtiğimiz yıl mart ayında aldığı kararla içme suyu tarifelerine her ay TÜİK’in açıkladığı ÜFE oranında zam yaparak rekor üstüne rekor kıran İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU, Ağustos ayında içme suyuna yine zam yapacak. 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni tarifeyle İzmirliler ton başına yüzde 6.50 oranında fazla ödeme yapacak. Yürürlüğe girecek yeni zamlı tarife ile konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde 20 lira 08 kuruş olan metreküp bedeli 21 liranın üzerine çıkacak. Yürürlüğe girecek son zamla birlikte Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan İzmir zam rekoruna bir yenisini daha ekleyecek.

ERTAN GÜRCANER
İzmir suya zamda rekora koşuyor

Geçtiğimiz yıl Elektrik fiyatlarındaki artışı bahane ederek içme suyu tarifelerine TÜİK tarafından her ay açıklanan üretici fiyat endeksi oranında zam yapan Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü, Ağustos ayında da bu güne kadar yaptığı zamlara bir yenisini daha ekleyecek.

YÜZDE 6.50 ORANINDA ZAM

TÜİK tarafından açıklanan aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne göre İzmir'de içme suyunda yüzde 6,5'luk fiyat artışı yapılacak. Zamlı tarife Ağustos ayı faturalarına yansıyacak.

SUYUN TON FİYATI 21 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Böylece İzmir'de konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde ton başına uygulanan ücret 21 liranın üzerine çıkacak.

MEVCUT TARİFE

İzmir'de şu ana konutlarda 0-10 metreküp su bedeli 20 lira 08 kuruş, 11-20 metreküp su bedeli 25 lira 67 kuruş, 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise ton başına 48 lira 07 kuruş ücret ödeniyor. Konut dışı aboneliklerde ise 0/10 metreküp tüketimlerde ton başına 40 lira 15 kuruş ücret alınıyor.

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İzmir suya zamda rekora koşuyor
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