NATO zirvesi’nden sonra BAE ile ekonomi buluşması

BaşkanErdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesinde birçok liderle görüşecek. Yunanistan Başbakanlığı koltuğuna yeniden oturan Kiryakos Miçotakis ile görüşme yeni bir dönemin kapılarının açılması açısından önem taşıyor. İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna meselesi konusunda da gözler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Erdoğan'ın bir dizi ekonomik anlaşma için NATO Zirvesi sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini duyurdu. Şimşek "Önümüzdeki iki hafta içinde çalışmaları tamamlayacağız. Oldukça kapsamlı bir anlaşma. Teknik anlamda epey ilerledik' dedi.