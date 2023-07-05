Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına net yanıt! Bakan Koca algı operasyonlarına son noktayı koydu

Ve o parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. Üstelik biz hem Suriyeli olan sağlık çalışanıyla, göçmenlere sağlık hizmeti vererek üzerimizdeki yükü hafifletmiş oluyoruz. Avrupa Birliği fonundan da bunun giderlerini karşılıyoruz.