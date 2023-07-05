Van-İran sınır hattında düzensiz göçmen operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

YERLİKAYA: DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralık devam edeceği mesajını paylaştı.