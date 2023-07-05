Haberler Gündem Haberleri Van-İran sınır hattında düzensiz göçmen operasyonu
Giriş Tarihi: 5.7.2023 12:33 Son Güncelleme: 5.7.2023 12:34

Van-İran sınır hattında düzensiz göçmen operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı, Van-İran sınır hattında göçmen kaçakçılara yönelik düzendiği eş zamanlı  operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 168’i tutuklandı, 112’si hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralık devam edeceği aktardı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Van-İran sınır hattında düzensiz göçmen operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

YERLİKAYA: DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralık devam edeceği mesajını paylaştı.

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Van-İran sınır hattında düzensiz göçmen operasyonu
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