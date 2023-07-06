Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor

Gerilime prim vermediğiniz için, kardeşlik siyasetini yücelttiğiniz için her birinizi kutluyorum.

Siyasetçiler için her seçim bir imtihandır. Arkasında büyük bir halk desteğiyle kurulan ama şu an ismini dahi hatırlamadığımız pek çok parti bulunuyor. Rakiplerinden daha kapsamlı, daha cesur ve objetif bir şekilde hatalarımızı kusurlarımızı tespit etmeye çalıştık. Asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Şımaranlardan asla olmadık. Anamızın ak sütü gibi helal olan tarihi başarımızı kutlarken, öz eleştirmizi de yapıyoruz. Tartışmasız zaferimize rağmen, önceki seçimlere kıyasla oylarımızdaki negatifliği görmezden gelmiyoruz. İl il, ilçe ilçe tüm sandıkları inceliyoruz. Nerede bir hatamız olmuşsa, hiçbir komplekse kapılmadan hatarımızı arayacağız. Gerekli adımları atacağız. Kadroları takviye etmemiz, yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa bunu yapacağız. Seçim sonuçlarının işaret ettiği çizgide şimdiden başladık. Yaş aldıkça gençleşen, kendini yenilemeyi başaran bir parti olduğumuz görülecektir.

İki belediye başkanı cumhurbaşkanı olacağız diye kendi şehirlerinin yolunu unuttular. Adana'dan Antalya'ya, Aydın'dan İzmir'e nereye baksak aynı vizyonsuzlukla karşılaşıyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz.

Bugün birbirlerine demediklerini bırakmayan, yarın can ciğer olmaktan tereddür etmezler.