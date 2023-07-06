Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
14 Mayıs'ta toplam 323 milletvekilili ile ittifakımızı sandıktan birinci çıkaran milletimiz, cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 52.18 oranıyla gelecek beş sene boyunca bize verdi. Seçimlerin sadece partimiz için değil, Türkiye için çok aydınlık günlere vesile olacağına inanıyorum. Bize güvenen, bize inanan milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Güçlü desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum.
Bayburt yüzde 82.45 oy oranı ile birinciliği kimseye kaptırmadı. Gümüşhane ikinci oldu. Ziyaretlerimize bu hafta başlıyoruz. Kendilerine hem teşekkürlerimizi ileteceğiz, hem de toplu açılış törenlerini gerçekleştireceğiz.
Seçimlerle ilgili bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türkiye çok kritik bir seçim yaşadı. Siyaset mühendisleri sahneyi bir an olsun terk etmedi. Muhalefetin yalan rüzgarı hiç dinmedi. Partimizle ile ilgili iftiraların arkası hiç kesilmedi. İtibar suikastlarıyla siyasetçiler hedef alındı. Kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışı edildi. Siyasi tarihimize kara leke olarak geçecek pek çok örnekle karşılaştık. Ne kadar ahlaki değer varsa hepsini çiğnediler. Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini biz kurtardık. Sandıklara giden her vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görürüyoruz.
Gerilime prim vermediğiniz için, kardeşlik siyasetini yücelttiğiniz için her birinizi kutluyorum.
Siyasetçiler için her seçim bir imtihandır. Arkasında büyük bir halk desteğiyle kurulan ama şu an ismini dahi hatırlamadığımız pek çok parti bulunuyor. Rakiplerinden daha kapsamlı, daha cesur ve objetif bir şekilde hatalarımızı kusurlarımızı tespit etmeye çalıştık. Asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Şımaranlardan asla olmadık. Anamızın ak sütü gibi helal olan tarihi başarımızı kutlarken, öz eleştirmizi de yapıyoruz. Tartışmasız zaferimize rağmen, önceki seçimlere kıyasla oylarımızdaki negatifliği görmezden gelmiyoruz. İl il, ilçe ilçe tüm sandıkları inceliyoruz. Nerede bir hatamız olmuşsa, hiçbir komplekse kapılmadan hatarımızı arayacağız. Gerekli adımları atacağız. Kadroları takviye etmemiz, yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa bunu yapacağız. Seçim sonuçlarının işaret ettiği çizgide şimdiden başladık. Yaş aldıkça gençleşen, kendini yenilemeyi başaran bir parti olduğumuz görülecektir.
İki belediye başkanı cumhurbaşkanı olacağız diye kendi şehirlerinin yolunu unuttular. Adana'dan Antalya'ya, Aydın'dan İzmir'e nereye baksak aynı vizyonsuzlukla karşılaşıyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz.
Bugün birbirlerine demediklerini bırakmayan, yarın can ciğer olmaktan tereddür etmezler.