CHP’de adaylık yarışı kızıştı

CHP'deki 'Değişim' krizi parti içinde genel başkan adaylığı enflasyonu yaşanmasına neden oldu. Şuana kadar mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son olarak da CHP Eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner adaylık için yeşil ışık yaktı.

KURULTAY ÖNCESİ ADAY BOLLUĞU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Değişim' çağrısıyla birlikte genel başkanlık için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir. Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir." Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpmıştı.

ÖZEL DE ADAYIM DEMİŞTİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise "Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık. Ben de varım. İnançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz." Sözleriyle adaylığını açıklamıştı.

CİHANER'DEN İMAMOĞLU'NA SALVOLAR

Son olarak CHP'nin önemli isimlerinden İstanbul Eski Milletvekili İlhan Cihaner de aday olduğunu açıkladı. Cihaner ayrıca İmamoğlu'nun da yenilgide payı olduğunu söyleyerek, "Biz niye yenildik? O süreci eleştirmeyen ve alkışlayan, sürecin aktörü olanların değişimin gerçek aktörü olabileceği kanaatinde değilim" dedi.

CHP bölündü! Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim krizi sürüyor: Gözler İstanbul kongresinde…

CHP'deki koltuk kavgası büyüyor! Faik Öztrak'dan Ekrem İmamoğlu'na 'buradayız' göndermesi