Erdoğan’dan rekortmen Bayburt’a teşekkür ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimde rekor destek veren illere hafta sonu teşekkür turuna çıkıyor. Erdoğan'ın ilk durağı cumartesi Bayburt ve Gümüşhane olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Bayburt'ta 78.7, ikinci turunda rekorunu kırarak 82.5 oy oranına ulaşmıştı. Bayburt'u Gümüşhane takip etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'de ise ilk turda yüzde 74.4, ikinci turda ise 78.5 oy almıştı. Teşekkür turu, Erdoğan'ın program yoğunluğuna göre diğer illerle sürecek.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katılıp, teşkilat mensuplarının bayramını tebrik ederek ilk fırsatta Bayburtlulara bir teşekkür ziyaretinde bulunacağının müjdesini vermişti.Diğer taraftan Erdoğan, NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan Jens Stoltenberg'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.