FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 7 yıl önce darbe girişiminde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara çıkan vatandaşların da direnişiyle saatler içinde bastırılan girişim ile demokrasi tarihimizdeki bir kesintinin daha önüne geçildi.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildi. Halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 130'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.