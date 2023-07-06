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Giriş Tarihi: 6.7.2023 10:36

FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Haziran ayında FETÖ’ye yönelik düzenlenen 513 operasyonda 748 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 130’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 7 yıl önce darbe girişiminde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara çıkan vatandaşların da direnişiyle saatler içinde bastırılan girişim ile demokrasi tarihimizdeki bir kesintinin daha önüne geçildi.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildi. Halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 130'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor
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