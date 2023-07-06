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Giriş Tarihi: 6.7.2023 09:38 Son Güncelleme: 6.7.2023 09:40

Bakan Yerlikaya duyurdu! Haziran'da FETÖ'ye ağır darbe: 513 operasyon, 748 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında FETÖ'ye yönelik düzenlenen 513 operasyonda 748 kişinin gözaltına alındığını, 130'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Haziran’da FETÖ’ye ağır darbe: 513 operasyon, 748 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve Emniyetimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Haziran'da FETÖ'ye ağır darbe: 513 operasyon, 748 gözaltı
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