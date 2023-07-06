"Kılıçdaroğlu koltuktan inmeli" diyen Tanju Özcan: Faik Öztrak çapsız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bomba açıklamalarda bulundu. Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Özcan: Sayın Kılıçdaroğlu ile özel bir derdim yok. Ancak seçim kaybettik. Kendi parti meclisine bile danışmadı. Kendini aday olarak gösterdi. Kaybetmesi çok zor olan bir seçimi kaybetti, zor olanı başardı. Hala bunun başarısızlık olduğunun farkında değil. Seçimden sonra biraz bekledim. Acaba farkına varır, özür diler ve Çipras'ın yaptığı gibi özür dilmesini bekliyordum. Ama tam tersi sanki seçimde büyük bir başarı elde etmiş gibi davrandı.

Yürüyüş öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüştüm, bu yürüyüşü yapacağımı söyledim. Şu anda seçme ve seçilme hakkım elimden alındı. Tutuklu bir sanık gibi düşünün beni, ne ile suçlandığım belli değil. 'Geçmişteki konuşmaların' böyle bir ifade olabilir mi? Savunmamı neye göre yapacağım." ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK'e konuşan Özcan şunları söyledi: Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca görüşmeye çalıştım, yüzüne karşı söyleyecektim ancak bir kere bile cevap alamadım. Ben şu ikilemde kaldım ya yüz bin imza toplayıp aday olacaktım, partinin oyunu bölen ileride hain diye adlandırılan biri olmamak için mecbur kaldım.

'İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM'

Sayın İmamoğlu ile yürüyüş öncesi konuştum. Az evvel de aradım kendisini açmadı, dönüş yapar herhalde. Şu an halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Ama açık açık ben varım demeli. Sayın İmamoğlu'na öğüt verenlerin biraz bekleyelim dediğini düşünüyorum. Değişim geniş bir kavram. Tüzük değişimi mi, kadroların değişimi mi? Biri Sayın Kılıçdaroğlu'na herhalde şu aklı vermiş milletin hafızası 22-23 gündür, sıkın dişinizi bu mağlubiyet unutulur diye düşünüyor. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama desteklemek için onun ben varım demesi gerekiyor.

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'A: ÇAPSIZ!

Faik Öztrak ve ailesi Türkiye'nin asilzade ailelerinden. Kendi milletvekili, babası, dedesi milletvekili. 22 yaşından beri CHP'nin üyesi olan birini aşağılamak için bu sözleri söylüyor. Ben onun çapsızlığına verdim. Faik Bey sokağı bilmez. Genel merkezden çıkmaz. Faik Öztrak'a bugün bir davette bulundum. Gel Bolu'ya 7 yıllık değişimi gör. Halk ile görüş. O benim belediyeciliğimi ölçebilecek kadar belediyeciliğe hakim değil ki. Onlar koltuk peşinde düşmüş. Sayın Kılıçdaroğlu o koltuktan neden kalkmıyorsunuz? Siz kurmuş olsanız anlayacağım. Bir laf vardır biri koltuktan kalkmıyorsa o koltuğu pislemiştir diye. Defalarca başarısız olacaksın, adam seni yendikçe yendi, yendikçe yendi.

Tunç Soyer değişim diyor ama yerel seçimlerden sonra değişim olsun diyor nedense. Böyle giderse duvara toslayıp parçalanacağız adeta. Sayın İmamoğlu'nun yakınındakiler anladığım kadarıyla biraz daha bekleme niyetindeler. Şu ana kadar Sayın Genel Başkanın kurultay tarihini açıklamadı. Ekim kasım gibi imalarda bulunuyor ama sopa gibi elinde tutuyor. Engin Özkoç gibi agrasif kaba bir insanı örgütün başına hukuksuz bir şekilde geçirerek şu mesajı veriyor Kılıçdaroğlu. Vur kır parçala benim kazanacağım delegasyonu oluştur. Yanına gidip görüşen arkadaşlarla da görüşüyoruz, ben bir yere gitmiyorum merak etmeyin cevabını alıyorlarmış.

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'IN AÇIKLAMALARI

Faik Öztrak ve ailesi Türkiye'nin asilzade ailelerinden. Kendi milletvekili, babası, dedesi milletvekili. 22 yaşından beri CHP'nin üyesi olan birini aşağılamak için bu sözleri söylüyor. Ben onun çapsızlığına verdim. Faik Bey sokağı bilmez. Genel merkezden çıkmaz. Faik Öztrak'a bugün bir davette bulundum. Gel Bolu'ya 7 yıllık değişimi gör. Halk ile görüş. O benim belediyeciliğimi ölçebilecek kadar belediyeciliğe hakim değil ki. Onlar koltuk peşinde düşmüş. Sayın Kılıçdaroğlu o koltuktan neden kalkmıyorsunuz? Siz kurmuş olsanız anlayacağım. Bir laf vardır biri koltuktan kalkmıyorsa o koltuğu pislemiştir diye. Defalarca başarısız olacaksın, adam seni yendikçe yendi, yendikçe yendi.

Tunç Soyer değişim diyor ama yerel seçimlerden sonra değişim olsun diyor nedense. Böyle giderse duvara toslayıp parçalanacağız adeta. Sayın İmamoğlu'nun yakınındakiler anladığım kadarıyla biraz daha bekleme niyetindeler. Şu ana kadar Sayın Genel Başkanın kurultay tarihini açıklamadı. Ekim kasım gibi imalarda bulunuyor ama sopa gibi elinde tutuyor. Engin Özkoç gibi agrasif kaba bir insanı örgütün başına hukuksuz bir şekilde geçirerek şu mesajı veriyor Kılıçdaroğlu. Vur kır parçala benim kazanacağım delegasyonu oluştur. Yanına gidip görüşen arkadaşlarla da görüşüyoruz, ben bir yere gitmiyorum merak etmeyin cevabını alıyorlarmış.

'CHP'DE KILIÇDAROĞLU TEK ADAM'

Türkiye'nin yüzde yüz faydasına olan Libya tezkeresine hayır oyu verdi. Kılıçdaroğlu bizim partinin programını bile okumamış iddialı bir şekilde söylüyorum. Partinin programında 6 oka vurgu yapılmış. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu ne milliyetçilik ne laiklik ilkesine sahip çıkıyor. Bir araya gelmemesi gereken herkes ile bir araya geliyor. Parti suçu işleyen o. CHP'de Kılıçdaroğlu tek adam. Yasama organımız parti meclisi, kendi belirliyor. MYK'yı kendi belirliyor. Sayın İmamoğlu büyükelçilerle görüşürken, bu kadar çok görüşmesinin yanlış anlaşıldığını kendisine ifade ettim. Sayın İmamoğlu dış güçler tarafından desteklenseydi, o zaman o aday olurdu. Demek dış güçler Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi.

Sayın Akşener ile sadece bayramda konuştuk bayramlaştık başka siyasi bir konuya girmedik. Sayın Kılıçdaroğlu giderse parti neden bölünüyor ben bunu anlamıyorum. Atatürk'ün silah arkadaşı İnönü değişmiş, CHP bölünmemiş de Sayın Kılıçdaroğlu gidince mi bu parti bölünecek. Giderse parti büyür bölünmez. O kadar çok küskün var ki partide. Yürüyorum ben insanlar destek için kornaya basıyor. Ben açık olarak çıkıp diyorum ki seçimi kaybettik, seçim mağlubiyetinin mimarı orada, Atatürk'ün koltuğunda orada oturuyor. Derhal oradan inmeli.

'ATATÜRKÇÜLERİ PARTİDEN UZAKLAŞTIRIYORLAR'

Benden önce çok sayıda Atatürkçü milletvekilini mobing uygulayarak ihraç ederek bu partiden uzaklaştırdılar. Siyaseten badem bıyıklı dediğimiz adamlarla hareket ediyor. Bunlar hiçbir zaman Atatürk'ü içselleştirememiş insanlar. Ben Kemalist olduğum için benden pek haz etmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişimine bir katkısı olursa bu yürüyüşün benden mutlusu olmaz. Bolu'ya beni mecbur kaldıkları için aday göstermek zorunda kaldılar. Daha fazla oy olmak için aday gösterdiler. Ben bağımsız aday olmayı düşünebilirim. Kendimde o zorunluluğu hissedersem, halk bana şunu diyebilir. Partin seni attı sen artık aday olma diyebilir. Ya da partin sana haksızlık yaptı derse, o zaman bağımsız aday olmayı düşünürüm. Benim derdim kendi koltuğumu korumak değil ki. Siyaset korkakların işi değil. Siyaset iddia işi. Sayın Kılıçdaroğlu önderliğinde genel seçimlere gidersek, İstanbul kayıp, Ankara kayıp, Adana kayıp. O kaybettiğimiz belediyelerle birlikte yeni seçimi bekleriz. Büyük bir felaketin eşiğindeyiz.

CHP GENEL MERKEZİ'NE ALINMAZSA NE YAPACAK?

Genel merkezin önünde mikrofonla düşüncelerini açıklayacağım. O konuşmadan sonra da çayı demlesinler, beni çaya davet etsinler. Bu zamana kadar söylemediğim şeyleri söyleceğim. Bunlar hoş şeyler olmayacak. Bana bunları söyletmesinler. Ben yürüyüşümün tam ortasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu artık aday olmamalı. Aday olma hakkımı verirlerse, çıkarım karşısına aday da olurum. Benim şu tedbirimi kaldırsın, sayın İmamoğlu aday olmazsa ben karşısına aday olarak çıkacağım.

'TÜRK SEÇMENİNİ ÇOK KÜÇÜMSÜYORLAR'

Türk seçmenini çok küçümsüyorlar. Türk seçmeninin kodlarına bir türlü inemiyorlar. Sığınmacılar meselesini es geçti. Yuvarlak laflar etti ilk seçimde. Libya tezkeresine insan niye hayır der? Buna hayır demek vatan sevgisi yoksunluğu demek. Suriye tezkeserinde yıllarca evet vermiş, şimdi neden hayır verdi. Onu da anlatamadılar. CHP'nin itirazı yabancı askerlerin Türk topraklarında konuşlanmasıydı, bunu da anlatamadılar halka.

Ben de muhafazakar bir aileden geliyorum. Ben badem bıyıklılar derken muhafazakar insanlardan bahsetmiyorum. Burada kastettiğim siyasi zihniyet. Bu badem bıyıklılar içinde Canan Kaftancığlu da var. Atatürk'ten haz etmeyenler var. Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunu olanlardan bahsediyorum.

ANKARA SINIRINA ULAŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün dördüncü gününü tamamladı. Sabah saatlerinde Süller köyü mevkisinden yola çıkan Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişi, bugün iki etap halinde yürüyüşüne devam etti. İlk üç günde 68 kilometreyi geride bırakan Özcan, bugün 94'üncü kilometreye ulaşarak Ankara il sınırına geldi. Özcan, Ankara il sınırında bugünkü yürüyüşünü sonlandırdı. Özcan, yarın sabah saat 08.00'de yürüyüşüne devam edecek.