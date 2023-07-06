STK’lardan Kur’an kursuna ret veren CHP ve HDP’li meclis üyelerine tepki

Mersin Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adı altında bir araya gelen 50'nin üzerinde sivil toplum kuruluşu, Akdeniz Belediye Meclisinde Kuran kursu yapılması için müftülüğe yer tahsisi konusunda yapılan engelleme girişimi ve bu konu üzerinden manevi değerlere yönelik sosyal medyadaki ifadeleri kınadı.

Mersin Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz ilçesinde Kuran kursu açılması için müftülüğe yer tahsisine bazı belediye meclis üyelerinden engelleme girişimi ve sosyal medyada bu konu üzerinden milli manevi değerlere saldıran bir kısım kendini bilmezleri paylaşımları toplum vicdanını yaralamıştır" denildi.