Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi

38 BİN137 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon icra edilerek 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 38 bin137 terörist etkisiz hâle getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi.TSK'nın teröristler dışında hiçbir hedefi yoktur.

1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ EVLERİNE DÖNDÜ

Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülüyor.Bu faaliyetler sonucu; 470 binden fazlası İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde döndü.