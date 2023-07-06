THY haziran ayında yüzde 83,5 doluluğa ulaştı: 7,7 milyon yolcu taşıdı

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada, haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçları paylaşıldı. Buna göre, toplam yolcu sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 7,7 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,4; iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2022 döneminde 2,1 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 11,4 artarak 2,3 milyona ulaştığı aktarıldı. Toplam Arz Edilen Koltuk (AKK) sayısının ise 2022'nin aynı döneminde 18,8 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 9 artarak 20,5 milyara ulaştığı kaydedildi. Söz konusu ayda taşınan kargo ve posta hacminin de geçen yılın aynı döneminde 146,5 bin ton iken, bu yıl yüzde 4,3 azalarak 140,2 bin ton olarak gerçekleştiği bildirildi.