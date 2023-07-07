CHP’de YSK itirafı

Kaybettığı her seçimin ardından YSK'ya yüklenerek algı operasyonuna kalkışan CHP'ye kendi YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'ndan itiraf gibi açıklama geldi. Yakupoğlu, "Biz ne yaptık?" başlığı ile yaptığı yazılı açıklamada, "16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk" dedi. CHP, geçmiş senelerde olduğu gibi 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetini de hem Anadolu Ajansı hem de YSK'ya algı operasyonu yaparak savuşturmaya çalışmıştı.