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Giriş Tarihi: 7.7.2023

Depremzede öğrenciye pozitif ayrımcılık yaptık

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Sınavla öğrenci alan okullarda, her şube için 2 ilave kontenjan ürettik

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Depremzede öğrenciye pozitif ayrımcılık yaptık
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği, "Anadolu Sohbetleri" programında, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında okul tercihi yapacak depremzede öğrencilere "pozitif ayrımcılık" uyguladıklarını hatırlatan Tekin, "Yakınlarını kaybetmiş, öğretmenini kaybetmiş, ailesini kaybetmiş öğrencilerimizin sınavlara sağlıklı hazırlanmasının çok da mümkün olmayacağını düşünerek beş il ve iki ilçemizdeki öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yaparak sınavla öğrenci alan okullarda her şube için iki ilave kontenjan ürettik" dedi. Tekin, bu okulları tercih edecek diğer öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadıklarını bildirdi.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere, 22 il arasında tayin hakkı tanındığını anımsatan Tekin, "Burada görev yapmaya devam eden öğretmenlerimize desteklerimizi sürdüreceğiz, bu öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracağız" ifadesini kullandı.
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Depremzede öğrenciye pozitif ayrımcılık yaptık
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