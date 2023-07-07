Elektrik akımına kapılan Huri Su öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyyar kablolar ile uğraştığı sırada elektrik akımına kapılıp merdivenlerden düşen Huri Su Gün (11), hayatını kaybetti. Olay, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkiinde meydana geldi. Huri Su Gün, evinin terasında 3 seyyar kabloyu birleştirmek istedi. Kabloların bir ucunu prize takan Gün, elektrik akımına kapılıp merdivenlerden yuvarlandı. Gürültüye koşan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Gün, kurtarılamadı. Baba İsmail Gün, jandarmaya verdiği ifadede evin terasına bilgisayar için çektiği kabloda üç ek bulunduğunu, bunlardan birinin bilinmeyen bir nedenle açıldığını ve fark etmediğini belirtti.