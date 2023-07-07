Emine Erdoğan koruyucu ailelerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen ''Koruyucu Aile Günü'' etkinliğine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kurum yetkilileri, koruyucu aileler ve devletin bu hizmetinden yararlandırılan çocuklar katıldı.

"ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE YÖN VERELİM"

Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi: Yüce gönüllü insanlarımızla geçen her günün, ömür defterime bir hazine olarak eklendiğini yüreğimin en derin yerinde hissediyorum. Hayatın erken dönemlerinde yaşananlar, ömrümüzün iklimini, gerektiğinde hayatın sert rüzgarlarına karşı durabilme kabiliyetimizi belirler. Çocuklarımızın bizim geleceğimiz olduğu her zaman vurgulanır, bununla birlikte bizim yaklaşımlarımız da çocuklarımızın geleceğine yön verir.

"KURUMLARIMIZ MİLLETİN HİZMETİNDE"

Merhametle sarmalanan çocuklar, sorumluluk alan, bağlanmaktan korkmayan mutluluk pınarlarına dönüşürler. Güzel geçirilmiş bir çocukluk, yaşam yolculuğunda can yoldaşımız, en kıymetli varlığımız, rehberimiz haline gelir. Asırları aşan tecrübemiz ile çocuklarımızı korumak ve esirgemek için gerekli bütün kurumlarımız milletimizin hizmetindedir. Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında, her türlü imkan sağlanarak bakılmaktadır.

"123 KAT ARTIŞ OLDU"

2002 yılında 500 koruyucu aile yanında yalnızca 515 çocuğumuz yaşamaktaydı. 10 yılda bu rakam 1350 koruyucu aile yanındaki 1492 çocuğa ulaştı. Söz konusu iki projemiz neticesinde, bugün devlet himayesindeki 9 bin 187 çocuğumuz, 7 bin 587 ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Asrın felaketi olarak andığımız depremlerin öncesinde, 669 olan koruyucu aile başvurusu, rekor bir sayıya yükselerek, 328 bin 818'e ulaştı. 6 Şubat 2023'e kadar toplamda 560 olan evlat edinme başvurusu ise 69 bin 122 oldu. Tam 123 kat artıştan bahsediyoruz.

"SİZLER BİRER ARMAĞANSINIZ "

Erdoğan, konuşmasının devamında çocuklara şöyle seslendi: Hepiniz çok değerlisiniz, özlemle, sevgiyle, umutla, sabırla gözetilen çocuklarsınız. Sizler, hepimiz için çok kıymetli birer armağansınız. Devletimizin sizinle kurduğu gönül bağı, reşit olmanızla son bulacak bir ilişki değildir. Yaşam becerileri kazanarak kurumlardan ayrılmanızdan sonra da devletimiz her zaman sizin aileniz olmaya devam edecektir. Hepimizin vefa ve sevgiyle bağlı olduğumuz devletimizin, hayat boyu, hiç çekinmeden başvurabileceğiniz güvenli bir kapı olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın.

"İYİLİK NEFERLERİ OLALIM"

Emine Erdoğan, "Bizim için her şeyden daha da önemli olan evlatlarımızın sağlıklı ruh ve beden gelişimlerini sağlamaktır, onların mutluluğu ve huzurudur. Sevgili çocuklarımızın, merhameti yeryüzüne hakim kılmak için çabalayan iyilik neferleri olabilmesini Rabbimden diliyorum. Ailenin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir çağda, toplumu bir arada tutan kıymetli kurumlarımızı desteklemenin hepimizin asli görevi olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

TABLO HEDİYE ETTİ

Bakan Göktaş, Umut Evi'nde kalan 28 yaşındaki Serebral Palsili ve aynı zamanda Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu olan Oya Aydın tarafından yapılan tabloyu Emine Erdoğan'a hediye etti. Devlet korumasından yararlandırılmış sanatçılar Merve Başoğlu, Ayşe Atam ve Özgür Keser'in müzik dinletisi sunduğu programın sonunda koruyucu aileler ile çocuklar çeşitli etkinliklere katıldı, oyunlar oynadı.