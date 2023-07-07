FETÖ’ye haziranda 513 operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik haziran ayında düzenlenen 513 operasyonda gözaltına alınan 748 kişiden 130'u tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Emniyet, haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 748 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 130'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. FETÖ'ye yönelik geçen ay 513 operasyon yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.