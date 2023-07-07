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Giriş Tarihi: 7.7.2023

Genel merkezde Tanju Özcan alarmı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Genel merkezde Tanju Özcan alarmı
Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yürüyüşü başlatan Tanju Özan çarşamba günü genel merkezde olacak. Parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çarşamba günü saat 17.00 sıralarında genel merkez önünde olması bekleniyor. Özcan, partilileri genel merkez önüne çağırarak protesto mitingine davet etti.
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Genel merkezde Tanju Özcan alarmı
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