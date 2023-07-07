Genel merkezde Tanju Özcan alarmı

Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yürüyüşü başlatan Tanju Özan çarşamba günü genel merkezde olacak. Parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çarşamba günü saat 17.00 sıralarında genel merkez önünde olması bekleniyor. Özcan, partilileri genel merkez önüne çağırarak protesto mitingine davet etti.