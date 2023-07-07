Man Adası iftirasına tazminat ödeyecek

"Man Adası"iddialarına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, ilk kararında direnen mahkeme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 190 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik katıldı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamına ilişkin söz verilen avukat Yıldız, mahkemenin ilk kararında direnmesini talep ederek, daha önce sundukları yazılı dilekçelerini tekrar ettiklerini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, daha önceki kararında direndi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin, Mustafa Erdoğan'a 20 bin, Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine hükmetti.