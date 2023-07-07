Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İsveç’in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz

Emniyet teşkilatımız asayiş hizmetleri ve terörle mücadelede, istihbarat birimlerimiz devletimizin iç ve dış gış güvenliğinde, diğer kurum ve kuruluşlarımız kendi görev sahalarında mesuliyetlerini en iyi şekilde yerine getiriyor.

Güncel şartlara göre, kurumlarımızın sürekli bir tekamül içinde olması gerekiyor. Başarıyı sadece geçmişte kıyasta ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız: Yeni yapının durağanlaşmasına izin veremeyiz.

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